Bce: prevede inflazione +5,3% nel 2023 e sotto 3% nel 2024, Pil 2023 rivisto al rialzo al +1%

La Bce ha anche snocciolato le ultime previsioni economiche.

Gli esperti dell’istituto indicano ora che l’inflazione si collocherebbe in media al 5,3% nel 2023, al 2,9% nel 2024 e al 2,1% nel 2025.

Le proiezioni per la crescita nel 2023 sono state corrette al rialzo nello scenario di base, collocandosi in media all’1% (dal +0,5% della precedente stima) per effetto sia del calo delle quotazioni energetiche sia della maggiore tenuta dell’economia al difficile contesto internazionale. Gli esperti della Bce si attendono infine che la crescita aumenti ancora all’1,6% sia nel 2024 (+1,9% la stima passata) sia nel 2025 (+1,8% la stima precedente).

Le nuove proiezioni macroeconomiche, si legge nella nota ufficiale, “sono state ultimate agli inizi di marzo, prima delle recenti tensioni emerse nei mercati finanziari. Tali tensioni comportano pertanto ulteriore incertezza riguardo alle valutazioni dello scenario di base per l’inflazione e la crescita”.