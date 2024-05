Bce, Lane in vista del giorno clou: ‘Informazioni sufficienti per iniziare a tagliare i tassi’. Con un ‘ma’

“Abbiamo informazioni tali, in base a ciò che vediamo, per iniziare a tagliare i tassi di interesse” dell’area euro. E’ quanto ha detto Philip Lane, capo economista della Bce, in un’intervista rilasciata al Financial Times.

Lane ha rivendicato il successo della Banca centrale europea nel riuscire a far “scendere l’inflazione in modo tempestivo”.

Detto questo, “la politica monetaria deve rimanere in territorio restrittivo”.

Se poi “l’inflazione si avvicinerà in modo visibile al target (del 2%), il prossimo anno, allora potremo fare in modo che i tassi scendano ulteriormente”.

Imminente è la prossima riunione del Consiglio direttivo della Bce capitanata da Christine Lagarde, in calendario giovedì prossimo, 6 giugno 2024.

