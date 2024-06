Bce, Lagarde su taglio tassi: in territorio restrittivo fino a quando inflazione scende al 2%

“Non abbiamo ancora concluso il ciclo di politica monetaria restrittiva”. E’ quanto ha rimarcato Christine Lagarde, presidente della Bce, commentando la recente decisione di tagliare i tassi dell’area euro annunciata dalla Banca centrale europea per la prima volta dal 2019, giovedì scorso 6 giugno 2024.

In una intervista esclusiva rilasciata Lagaa Il Sole 24 Ore, Expansion, Handelsblatt e Les Echos, Lagarde ha avvertito che “siamo ancora in territorio restrittivo” e che “dovremo restarvi per tutto il tempo necessario a riportare l’inflazione al 2%”.