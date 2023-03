Bce, Lagarde: “Pronti a rispondere per preservare stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria”

“Stiamo monitorando da vicino gli sviluppi del mercato e siamo pronti a rispondere se necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell’area dell’euro.” Lo ha affermato Christine Lagarde, presidente della Bce, nella sua audizione alla Commissione problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

“Il settore bancario dell’area dell’euro è resiliente, con solide posizioni patrimoniali e di liquidità. In ogni caso, lo strumentario politico della Bce è completamente attrezzato per fornire sostegno di liquidità al sistema finanziario dell’area dell’euro, se necessario, e per preservare l’agevole trasmissione della politica monetaria”.

Per quanto riguarda lo scenario macroeconomico, “gli indicatori delle indagini sull’attività economica sono costantemente migliorati negli ultimi mesi, in concomitanza con la riduzione dei timori per la carenza di energia e l’aumento dei prezzi. Questi fattori, insieme al continuo sostegno fornito dalla politica fiscale e alla continua resilienza del mercato del lavoro, dovrebbero sostenere una ripresa nei prossimi trimestri.”

Con riferimento alle pressioni sui prezzi, “vediamo un’inflazione media del 5,3% nel 2023, del 2,9% nel 2024 e del 2,1% nel 2025. Allo stesso tempo, le pressioni sui prezzi di fondo rimangono forti. L’inflazione al netto di energia e cibo dovrebbe attestarsi in media al 4,6% nel 2023, una cifra superiore a quanto previsto nelle proiezioni di dicembre. Successivamente, si prevede che scenderà al 2,5% nel 2024 e al 2,2% nel 2025, man mano che le pressioni al rialzo dovute ai passati shock dell’offerta e alla riapertura dell’economia svaniscono e una politica monetaria più restrittiva smorza sempre più la domanda.

Per questo, “la scorsa settimana il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare di 50 punti base i tre principali tassi di interesse della BCE, in linea con la nostra determinazione a garantire il tempestivo ritorno dell’inflazione verso il target del 2% a medio termine. L’elevato livello di incertezza rafforza l’importanza di un approccio dipendente dai dati per le nostre decisioni sui tassi ufficiali, che saranno determinate dalla nostra valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, della dinamica dell’inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria. I tassi di interesse chiave della BCE rimangono il nostro strumento principale per definire l’orientamento della politica monetaria”.