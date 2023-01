Bce, Lagarde insiste sui tassi: contro inflazione vanno alzati in modo costante e significativo

La presidente della Bce Christine Lagarde ha ribadito la necessità che la banca centrale europea continui ad alzare i tassi dell’area euro in modo costante e significativo, al fine di sconfiggere la crescita dell’inflazione.

“Manterremo la rotta fino a quando arriveremo in un territorio restrittivo per un tempo sufficiente a far tornare l’inflazione al 2%”, ha detto Lagarde in un evento organizzato durante il World Economic Forum di Davos.