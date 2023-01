Bce, il falco sui tassi: ‘Altre due strette di 50 punti base’

Parla Peter Kažimír, esponente falco della Bce e governatore della banca centrale della Slovacchia, invocando altri due rialzi dei tassi di 50 punti base da parte della banca centrale europea guidata da Christine Lagarde:

“Dobbiamo alzare i tassi di interesse di 50 punti base altre due volte”, ha detto Kazimir, avendo cura di precisare che “il rallentamento dell’inflazione è una buona notizia, ma non è una ragione sufficiente per allentare il ritmo delle strette monetarie”.

“L’inflazione core è quella più importante per me”, ha detto ancora l’esponente hawkish della Bce, aggiungendo di non essere certo su quanto ancora in alto dovrebbero aumentare i tassi e per quanto tempo dovrebbero poi rimanere elevati”.