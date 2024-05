BBVA: Bce supporta l’unione con Banco de Sabadell

La Bce è favorevole ad un’eventuale fusione tra BBVA e Banco de Sabadell, il che potrebbe agevolare le approvazioni necessarie se l’accordo dovesse andare in porto.

Secondo fonti citate da Bloomberg, il regolare vedrebbe il focus di Sabadell sui prestiti in Spagna come un contrappeso all’orientamento di BBVA verso i mercati emergenti, come Messico e Turchia. Un ampliamento dell’attività consentirebbe di diversificare l’esposizione di Sabadell alle piccole e medie imprese.

La BCE avrebbe preferito un accordo amichevole ma ritiene che i fattori positivi siano ancora rilevanti anche in una transazione ostile.

Il sostegno della BCE è utile per BBVA poiché potrebbe accelerare le approvazioni necessarie se gli azionisti accettassero l’offerta. Potrebbe anche facilitare le discussioni tra la banca e il regolatore riguardo ai futuri requisiti di capitale di un’entità combinata.