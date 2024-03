Bankitalia: tassi mutui a 4,38%. Unc: bene, prosegue discesa tassi, si torna a marzo 2023

Secondo i dati di Bankitalia, a gennaio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, Taeg) sono scesi al 4,38 per cento dal 4,82 di dicembre.

“Bene, prosegue il percorso in discesa dei tassi. Dopo il picco raggiunto a novembre, quando il Taeg era arrivato al 4,92 per cento, un record che non si vedeva dal dicembre del 2008, subito dopo il fallimento di Lehman Brothers del 15 settembre di quell’anno, quando si era arrivati al 5,19, da due mesi si assiste a una flessione e si ritorna ai livelli di marzo 2023, quando appena sotto, a 4,36” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Un primo segnale positivo che dipende dal fatto che la Bce ha interrotto in ottobre i rialzi dei tassi di riferimento, dopo 10 aumenti consecutivi. Un sospiro di sollievo per le famiglie con mutui a tassi variabili” conclude Dona.