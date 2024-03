Reddit raccoglierà quasi 750 milioni di dollari nella prossima IPO

Reddit punta a raccogliere fino a 748 milioni di dollari nell’ambito della sua prossima IPO, in cui l’azienda di social media cerca di ottenere una valutazione di circa 6,5 miliardi di dollari.

L’azienda prevede di vendere circa 22 milioni di azioni tra i 31 e i 34 dollari per azione, secondo quanto riportato in un documento aziendale pubblicato lunedì.

Reddit ha inoltre accantonato circa 1,76 milioni di azioni per alcuni utenti e moderatori, noti come Redditors, che vogliono partecipare all’IPO e hanno creato il loro account utente prima del 1° gennaio. Questi Redditor potranno acquistare queste azioni e poi venderle quando Reddit sarà quotata in borsa, poiché non saranno soggetti al periodo di lock-up, che di solito impedisce agli investitori di vendere azioni per sei mesi dopo l’IPO.