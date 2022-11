Bankitalia: si attenua il calo di €-coin in ottobre

In ottobre l’indice €-coin è in parte risalito (a -0,31 da -0,73 in settembre), rimanendo tuttavia in territorio ampiamente negativo. Così rende noto Bankitalia secondo cui il miglioramento ha riflesso principalmente il dato più positivo delle attese per il PIL nel terzo trimestre e in misura minore la tenuta dell’attività industriale. €-coin continua a risentire del persistente deterioramento della fiducia delle imprese.

€-coin – sviluppato dalla Banca d’Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo.