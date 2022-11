Bank of England apporta maggior aumento tassi dal 1989

La Bank of England ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base, il più grande aumento singolo dal 1989, ma ha contestualmente mostrato un tono accomodante quando i politici hanno cercato di mitigare le aspettative del mercato per un ulteriore inasprimento della politica monetaria aggressiva.

L’aumento di 75 punti base porta il tasso bancario al 3%, il suo ottavo aumento consecutivo.

Il Monetary Policy Committee (MPC) ha segnalato molta cautela sulle prossime mosse in quanto teme una recessione prolungata. “Le ultime proiezioni dell’MPC descrivono una prospettiva molto impegnativa per l’economia del Regno Unito”, ha affermato la BOE in una nota. “Si prevede che sarà in recessione per un periodo prolungato”.