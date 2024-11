Banco BPM: tutti i numeri su NII, utili e payout. “Fiduciosi su guidance” nonostante tassi Bce

Mentre il mercato è alle prese con la reazione post elezioni americane (Wall Street festeggia nuovi record con la vittoria di Trump e l’Europa arretra) e con il fitto calendario di trimestrali a Piazza Affari, arriva il comunicato ufficiale dei conti di Banco BPM. Dopo i numeri di Intesa Sanpaolo di fine ottobre e quelli di UniCredit di stamattina, sono arrivati a mercati aperti anche quelli del gruppo guidato da Giuseppe Castagna. Un terzo trimestre che ha visto il NII battere le attese, con il consiglio di amministrazione che ha deliberato la distribuzione di 40 centesimi di euro per azione (acconto dividendi a valere sui risultati del 2024).

I risultati al 30 settembre 2024 di Banco BPM saranno presentati alla comunità finanziaria in una conference call fissata per oggi a partire dalle 18.

Intanto a Piazza Affari il titolo Banco Bpm sta accelerando al ribasso, registrando in questo momento una flessione del 3,7% a 6,272 euro. Non solo Banco Bpm ma le performance di alcune big del comparto bancario del Ftse Mib in calo nel complesso (come UniCredit che perde oltre il 4%) trascinano verso il ribasso l’indice Ftse Mib che finisce sotto la soglia dei 34mila punti.

I numeri in sintesi

Banco Bpm ha archiviato i primi nove mesi dell’anno con un utile netto di 1,696 miliardi di euro, con una crescita di circa l’80% rispetto allo stesso periodo del 2023. A livello adjusted, l’utile netto è risultato pari a 1,245 miliardi, con un incremento del 25% su base annua. I proventi operativi sono saliti dell’8,2% a 4,3 miliardi, con margine di interesse a 2,6 miliardi (+6,7%) e commissioni nette che sono aumentate del 3,9% a 1,5 miliardi. Migliora la solidità patrimoniale, con il coefficiente Cet 1 ai massimi storici al 15,5% dal 14,2% di fine 2023.

Guardando ai soli conti del terzo trimestre, la banca guidata da Castagna ha registrato un utile netto di periodo di 945,7 milioni rispetto al risultato positivo netto di 379,9 milioni realizzato nel secondo trimestre (+148,9%). L’utile netto adjusted del terzo trimestre è invece stato pari a 468,7 milioni rispetto a 399,7 milioni del secondo trimestre 2024. Il margine di interesse si è attestato a 861,9 milioni, sostanzialmente in linea rispetto al dato del secondo trimestre 2023 (pari a 858,4 milioni), grazie alla tenuta dello spread commerciale. Numeri migliori delle attese in termini di Nii che il consensus Blooomberg indicava a quota 841,1 milioni.

Banco BPM, fiduciosa su guidance nonostante tassi in discesa

Banco Bpm si è detta fiduciosa di superare la guidance di circa 0,95 euro in termini di utile per azione per il 2024 nonostante il trend in discesa dei tassi di interesse. “In piena coerenza con quanto sinora anticipato, la solidità dei risultati raggiunti e la resilienza degli stessi pur in un contesto di tassi in discesa, ci portano a confidare nel raggiungimento della previsione di Es di 95 centesimi di euro (1,15 euro considerando le componenti one-off allo stato ipotizzabili) e nel suo possibile superamento”, si legge in una nota.

La banca ha confermato tutti gli obiettivi di utile e patrimonializzazione annunciati nell’ultimo piano mentre, con riferimento al payout, l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione della proposta di corrispondere un acconto dividendo di 40 centesimi per azione, permette di assicurare agli azionisti una distribuzione complessiva di 1.450 milioni nel corso del 2024, superiore di 150 milioni rispetto a quella suo tempo ipotizzata nel Piano Strategico. Rafforzata così la fiducia nella possibilità di superare l’obiettivo di remunerazione complessiva 4 miliardi cumulati nel periodo 2023-2026.