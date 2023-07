Banco Bpm: Adolfo Pellegrino nuovo CIO

A partire dal mese di luglio, una figura di spicco è entrata a far parte del team di manager di Banco Bpm. Si tratta di Adolfo Pellegrino, che ha assunto il ruolo di Chief Innovation Officer. La sua principale responsabilità sarà quella di lavorare a stretto contatto con l’amministratore delegato e il team manageriale, con l’obiettivo di accelerare il processo di trasformazione digitale all’interno del terzo gruppo bancario più grande d’Italia.

La nomina di Pellegrino come Chief Innovation Officer – come si legge in una nota ufficiale – rientra in una strategia più ampia di Banco Bpm. Il gruppo bancario ha infatti l’intenzione di valorizzare ulteriormente l’approccio innovativo e tecnologico adottato fino ad ora, riconoscendo in esso un fattore chiave per la crescita del core business.