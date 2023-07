Deloitte: aumento del 23% dei Ricavi e Nuove Assunzioni

Il network Deloitte continua a espandersi in Italia, registrando un notevole incremento del 23% dei ricavi nell’anno fiscale terminato a maggio 2023. Questo aumento ha portato il totale a circa 1,318 miliardi di euro, un progresso significativo rispetto all’anno precedente.

Fabio Pompei, CEO del network Deloitte dal 2019, è stato riconfermato amministratore delegato per l’Italia, Grecia e Malta. Sotto la sua guida, il fatturato del network in Italia è salito del 75% e il personale è raddoppiato, passando da 6.000 a 12.000 professionisti distribuiti in 24 sedi operative. Pompei continuerà a gestire il network per altri quattro anni.