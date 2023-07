Bankitalia: difficoltà Economiche per le Imprese Italiane

Le imprese italiane prevedono un periodo di difficoltà economiche per il Paese. Questo è quanto emerge dall’indagine condotta da Bankitalia sulle aspettative di inflazione e crescita nel secondo trimestre dell’anno. Il sondaggio, che ha coinvolto le imprese del settore industriale e dei servizi con un minimo di 50 dipendenti, rivela un quadro complessivamente negativo.

Il sentiment generale sull’economia del Paese rimane sfavorevole”, si evidenzia nel report di Bankitalia. Un panorama che vede un marcato deterioramento nelle valutazioni dell’industria in senso stretto. Al contrario, il settore dei servizi sembra riuscire a mantenere un certo equilibrio, mentre nel settore delle costruzioni si registra un modesto progresso.

Le previsioni relative all’inflazione al consumo mostrano una tendenza al ribasso su tutti i fronti temporali. Si evidenzia infatti un calo delle aspettative, con una previsione del 5,8% per i prossimi 12 mesi, del 5% per i successivi due anni e del 4,5% per il periodo tra tre e cinque anni.