Banca Progetto perfeziona quinta operazione di cartolarizzazione per PMI italiane

Banca Progetto, l’istituto bancario digitale che si distingue per la sua specializzazione nei servizi destinati alle piccole e medie imprese (PMI) italiane e alla clientela privata, ha portato a termine con successo la sua quinta operazione di cartolarizzazione. Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia dell’istituto di supportare le PMI italiane.

Il portafoglio sottostante questa operazione è composto da prestiti erogati dalla banca alle PMI italiane. Questi prestiti sono garantiti dal Fondo di Garanzia, un elemento chiave che ha contribuito a consolidare la posizione di Banca Progetto nel panorama bancario italiano. Il valore complessivo iniziale di questo portafoglio è di 670 milioni di euro.

L’operazione è stata realizzata nella prima metà del mese di giugno e ha visto il contributo di Intesa Sanpaolo, divisione Imi Corporate & Investment Banking, nel ruolo di “arranger”. La realizzazione è avvenuta attraverso la società veicolo Progetto Pmi 4 Srl. I titoli sono stati emessi in due classi: una senior, per un importo di 500 milioni di euro, sottoscritta dal conduit dell’arranger, Intesa Sanpaolo, e una junior, sottoscritta integralmente da Banca Progetto, per un importo pari a 170 milioni di euro.