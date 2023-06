AATech sbarca a Piazza Affari: market cap stimata a 4,74 mln di euro

AATech, azienda italiana all’avanguardia nel settore fintech e della transizione energetica, sta per fare il suo debutto a Piazza Affari. L’azienda si prevede di raggiungere una capitalizzazione di circa 4,74 milioni di euro, dopo aver raccolto 1,60 milioni di euro con un prezzo di collocamento di 1,00 euro per azione, posizionandosi così alla soglia inferiore della forchetta precedentemente identificata (tra 1,00 e 1,20 euro per azione).

L’ammissione a Piazza Affari è prevista per il 29 giugno, seguita dall’inizio delle negoziazioni il 3 luglio su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI in crescita. Integrae SIM funge da Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.