Banca Generali: utile netto migliore delle attese. Equita alza target price a 32,3 ps

Utile netto leggermente migliore delle attese (57.6mn vs 51mn) per Banca Generali e questo principalmente per maggior margine d’interesse (+10mn) in parte compensato da un tax-rate più alto (26% vs 24% atteso). Così Equita secondo cui da fine settembre, il titolo ha registrato una performance del +42%, “scontando a nostro avviso appeal speculativo dopo gli articoli di stampa su potenziale vendita da parte di Generali”. Gli analisti aumentano il target price a 32,3 ps da 31,7 precedente.