Banca d’Italia: Visco lascia la guida di Bankitalia dopo 12 anni intensi

“Quella odierna è l’ultima assemblea che presiedo come governatore; il prossimo mese di novembre lascerò la guida dell’Istituto, nel quale feci ingresso nel 1972”, così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco durante la presentazione della Relazione all’Assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale della Banca d’Italia, che si tiene oggi a Palazzo Koch a Roma per l’approvazione del bilancio dell’Istituto e per gli altri adempimenti statutari.