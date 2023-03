Banca d’Italia: pubblicato bilancio 2022, totale scende di 61 miliardi di euro

Il 31 marzo 2023 l’Assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale della Banca d’Italia ha approvato il bilancio dell’esercizio 2022. Il totale di bilancio è diminuito di 61 miliardi di euro, attestandosi a 1.477 miliardi. Nell’attivo si sono ridotte principalmente le operazioni di rifinanziamento alle istituzioni creditizie; nel passivo sono diminuiti soprattutto i depositi delle banche mentre è aumentato il saldo debitorio connesso con l’operatività del sistema TARGET. L’esercizio 2022 ha evidenziato un risultato lordo, prima dell’accantonamento al fondo rischi generali e delle imposte, di 5.860 milioni, in diminuzione rispetto ai 9.181 milioni del 2021.A valere sull’utile netto di 2.056 milioni (5.945 nel 2021), sono stati assegnati ai Partecipanti dividendi per 340 milioni, misura uguale a quella dello scorso anno e pari sempre al 4,5 per cento del capitale. È stata altresì confermata, nell’ambito della politica di distribuzione dei dividendi vigente, l’attribuzione di 40 milioni alla speciale posta costituita per stabilizzare nel tempo l’ammontare degli utili netti corrisposti ai Partecipanti, che giunge così a ragguagliarsi a 280 milioni.

L’ammontare residuale spettante allo Stato è pari a 1.676 milioni, importo che si aggiunge alle imposte dell’esercizio.