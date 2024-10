Bailey (BoE) apre a tagli più aggressivi dei tassi di interesse

Il Governatore della Bank of England, Andrew Bailey, ha tenuto aperta la prospettiva che la banca centrale possa diventare più aggressiva nel tagliare i tassi di interesse, a patto che l’inflazione rimanga contenuta. In un’intervista con il giornale Guardian, Bailey ha dichiarato di essere incoraggiato dal fatto che le pressioni sul costo della vita non fossero persistenti come la BOE temeva potessero essere.

C’è la possibilità che la banca diventi “un po’ più attivista” nel suo approccio al taglio dei tassi se le notizie sull’inflazione continuano ad essere positive, ha detto Bailey.

La BOE si aspetta che la crescita dei prezzi riprenda temporaneamente quest’anno a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia.

L’inflazione dei servizi e la crescita dei salari si sono attenuate, pur rimanendo sopra i livelli che la BOE ritiene confortevoli. I mercati monetari stanno quasi interamente prezzando un taglio a novembre e prevedono ulteriori cinque riduzioni l’anno prossimo.

Bailey ha detto al Guardian che la BOE sta osservando “estremamente da vicino” gli sviluppi in Medio Oriente, tra le paure di un nuovo shock sui prezzi del petrolio.