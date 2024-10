Tim: arriva dal Mef e Retelit offerta per Sparkle

L’offerta per Sparkle, controllata da Tim, è arrivata. In una nota diffusa ieri il gruppo tlc guidato da Labriola ha annunciato di avere ricevuto dal ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e da Retelit, società controllata dal fondo Asterion, un’offerta non vincolante per l’acquisto dell’intero capitale di Sparkle.

“La proposta riconosce per Sparkle un enterprise value di 700 milioni di euro, avrà validità fino al 15 ottobre e verrà sottoposta all’esame del Consiglio di amministrazione di Tim al termine delle attività istruttorie propedeutiche alla valutazione dell’offerta”, si legge nella nota di Tim.