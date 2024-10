OpenAI: round finanziamento da $6,6 mld e valutazione a $157 mld

OpenAI ha completato un deal per raccogliere 6,6 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti, portando la valutazione dell’azienda specializzata in intelligenza artificiale a 157 miliardi di dollari e rafforzando il suo ruolo di leader nello sviluppo della tecnologia AI generativa a livello mondiale.

Il round di finanziamento è stato guidato da Thrive Capital, la società di venture capital guidata da Josh Kushner, che ha investito 1,3 miliardi di dollari. Microsoft, il maggiore sostenitore di OpenAI, ha investito circa 750 milioni di dollari, oltre ai 13 miliardi di dollari già investiti nella startup, secondo fonti a conoscenza della situazione. Tra gli altri investitori figurano Khosla Ventures, Fidelity Management & Research Co. e Nvidia.

Il deal è uno degli investimenti privati più grandi di sempre e rende OpenAI una delle tre startup venture-backed più grandi, insieme a SpaceX di Elon Musk e ByteDance, proprietaria di TikTok. La dimensione dell’investimento sottolinea la fede dell’industria tecnologica nel potere dell’AI e il suo appetito per la ricerca estremamente costosa che alimenta il suo avanzamento.

Altri investitori che hanno scritto assegni importanti includono Tiger Global Management, che ha investito 350 milioni di dollari, e Altimeter Capital, che ha investito almeno 250 milioni di dollari, secondo persone a conoscenza della situazione. Tra i sostenitori globali che hanno partecipato al round figurano SoftBank Group e la nuova società di investimento tecnologico con sede ad Abu Dhabi MGX. L’investimento di SoftBank è stato di 500 milioni di dollari. Anche la società di venture Coatue ha partecipato.

In una dichiarazione, l’azienda ha affermato che utilizzerà l’afflusso di contanti per spingere avanti la ricerca e aumentare la sua capacità di calcolo. “L’AI sta già personalizzando l’apprendimento, accelerando le scoperte nel settore sanitario e guidando la produttività,” ha detto Sarah Friar, Chief Financial Officer di OpenAI. “E questo è solo l’inizio.”