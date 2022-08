Baidu: gigante hi-tech sfida Covid in Cina. Batte outlook su utili e fatturato, titolo oltre +3% a WS

Focus oggi a Wall Street sul titolo del colosso dell’hi-tech cinese Baidu, quotato anche a New York, sul Nasdaq. Le quotazioni balzano fino a oltre +3,5% in pre-mercato.

“Nonostante un contesto macro sfidante provocato dal Covid-19, Baidu Core ha generato 23,2 miliardi di yuan di fatturato nel secondo trimestre, mentre il fatturato di Baidu AI Cloud ha conservato il momentum di forte crescita, salendo del 31% su base annua e del 10% su base trimestrale”, ha commentato il ceo Robin Li.

In generale, nel periodo concluso il 30 giugno scorso, Baidu ha annunciato un utile per azione, in dollari, pari a $2,36, escluse le voci straordinarie di bilancio.

Il fatturato è sceso del 5% all’equivalente di $4,43 miliardi, scontando le misure di lockdown lanciate dal governo di Pechino per arginare la pandemia Covid-19 e le ripercussioni del rallentamento dell’economia sulla domanda e sulle entrate pubblicitarie.

Gli analisti avevano previsto tuttavia una trimestrale peggiore, con un eps di $1,57 e un fatturato di $4,2 miliardi.