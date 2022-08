Capo economista Bce propende per un ‘ritmo costante’ nel rialzare i tassi

Il capo economista della Bce, Philip Lane, ieri ha indicato la preferenza per un “ritmo costante” nel rialzare i tassi, non uniformandosi quindi alle posizioni emerse da alcuni falchi Bce che nella scorsa settimana hanno alimentato le attese circa un possibile maxi-rialzo di 75 punti base nella prossima riunione dell’8 settembre.

“Tali parole non hanno mosso più di tanto i rendimenti euro che, dopo una partenza in deciso rialzo sono calati leggermente in scia all’andamento delle quotazioni del gas”, rimarcano stamattina gli esperti di Mps Capital Services.