Azimut: guidance 2023 di utile netto superiore alle attese (analisti)

Azimut ha fornito delle indicazioni preliminari sulla chiusura del 2022, in linea con le attese, e la guidance 2023 superiori alle attese. In particolare, la società ha reso noto un utile netto 2022 atteso tra 395-405 milioni contro la stima di Equita Sim di 398 milioni di euro ma in linea con la guidance fornita al mercato (utile uguale o superiore a 400mn).

L’utile netto 2023 è di almeno 450 milioni `in condizioni di mercato normali` contro la stima degli analisti della Sim milanese di 400 milioni, mentre la raccolta netta del 2023 è di 6-8 miliardi contro la stima di 400 milioni di Equita. Reiterato l’obiettivo di un utile netto di 500 milioni per il 2024 dice Equita secondo cui “al momento è difficile dire quanto potrà contribuire la partnership con Unicredit su questo target”.