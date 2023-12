AXA IM quota tre nuovi ETF con focus sugli Stati Uniti

A poco più di un anno dal lancio della sua piattaforma ETF, AXA Investment Managers (AXA IM) continua ad ampliare e sviluppare la sua gamma e oggi ha annunciato il lancio di tre nuovi ETF con focus sui mercati statunitensi, tra cui due innovativi ETF attivi.

Stiamo parlando dei nuovi:

“Il mercato negli Stati Uniti rappresenta la principale destinazione strategica per gli investitori italiani, fungendo da punto di riferimento sia per le azioni che per gli investimenti obbligazionari, ha commentato Demis Todeschini, Head of ETF Sales Italy. “Attraverso questo ampliamento della gamma miriamo a fornire un supporto efficiente e innovativo agli investitori italiani per integrare con successo nei portafogli un solido approccio ESG nonché gli obiettivi di Parigi sul clima in questo mercato cruciale”.