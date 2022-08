Market mover: l’agenda di oggi 30 agosto. Primi riscontri sull’inflazione ad agosto

Oggi l’agenda macroeconomica vede in primo piano alcuni riscontri sull’inflazione nel mese di agosto in attesa del dato complessivo di agosto che diffonderà domani l’Eurostat.

In uscita infatti il tasso di inflazione della Spagna e nel pomeriggio alle 14.00 quello della Germania; restando in Europa è in uscita l’indice di fiducia dei consumatori Eurozona e l’indice di fiducia aziendale Eurozona. In Italia focus sull’asta BTP (titoli a 5 e 10 anni).

Negli Stati Uniti invece focus sull’indice sui prezzi delle abitazioni.