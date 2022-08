Avvio positivo per le borse europee in attesa del dato sull’inflazione. Ftse Mib verso i 22.000 punti

Partenza positiva in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano la seduta infrasettimanale al rialzo. L’indice EuroStoxx 50 si trova a 3.579 punti in rialzo dello 0,53%. Bene anche il nostro indice di riferimento, il Ftse Mib che al momento si trova in rialzo dello 0,56% trovandosi così a quota 21.948 punti. Sopra la parità anche il Dax di Francoforte (+0,37%), il Cac 40 francese (+0,18%) e l’Ibex 35 spagnolo (+0%).

Lo spread Btp/Bund avvia la seduta a quota 230 punti base in rialzo dello 0,56%