Edison e SPP siglano MoU per cooperazione nel settore del gas e LNG in Slovacchia

Edison e SPP, uno dei principali fornitori di energia in Slovacchia, hanno annunciato la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare nel settore del gas e del gas naturale liquefatto (LNG). L’accordo è stato siglato allo scopo di migliorare la diversificazione e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Slovacchia.

La firma del Memorandum è avvenuta presso l’ambasciata della Slovacchia a Roma, durante la visita del presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca Boris Kollar. All’evento hanno presenziato l’ambasciatrice H.E Karla Wursterova, Peter Kucera, Executive Vice President di SPP, e Fabio Dubini, Executive Vice President Gas&Power Portfolio di Edison.