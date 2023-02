Asta Btp: Tesoro colloca 5,25 mld di titoli a 2 e 10 anni con rendimenti in salita

Boom di richieste ancora per l’asta Btp di oggi. Nella giornata di oggi il Tesoro ha allocato titoli per complessivi 5,25 miliardi di euro, al massimo del range che era 4,25-5,25 mld. Nel dettaglio, è stato allocato il Btp biennale (scadenza 28 marzi 2025) per 3,75 mld di euro (a fronte di una richiesta superiore a 5,6 mld di euro), con un tasso pari al 3,67%. Il rapporto di copertura è stato di 1,51.

Il Btp a 10 anni (scadenza 15 maggio 2033) ha visto l’allocazione di titoli per 1,5 mld con rendimento del +2,19% (+16 bp rispetto alla precedente asta). Il rapporto di copertura è stato di 1,43.