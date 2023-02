Assogestioni: raccolta netta nel 2022 mette a segno 14,8 mld euro

La raccolta netta del risparmio gestito in Italia nel 2022 ha segnato 14,8 miliardi di euro di cui 7,4 miliardi nel quarto trimestre. Così emerge dai dati definitivi della Mappa Trimestrale Assogestioni, da cui si evince che a fine anno il patrimonio totale ammontava a 2.212 miliardi di euro, di cui circa 1.075 miliardi pari al 49% afferenti ai soli fondi aperti.

“Allargando lo sguardo al 2022 notiamo quella che può essere definita una buona tenuta della raccolta netta”, sottolinea Alessandro Rota, direttore Ufficio Studi, Assogestioni, commentando l’andamento dell’intero anno. “A fronte dei pesanti cali di mercato, concentrati soprattutto nella prima metà dell’anno, la raccolta netta ha sì virato in negativo nel secondo trimestre, ma tenendosi su valori vicini alla parità. Inoltre, grazie al risultato del primo trimestre, il saldo dell’anno è in positivo per quasi 15 mld di cui 8,5 mld afferenti ai fondi aperti. Questo risultato dei fondi è di particolare valore se paragonato ad altri periodi di crisi, come il biennio 2007-2008 quando registrammo un’emorragia di quasi 200 mld o il 2011, quando la crisi del debito sovrano portò a oltre 30 mld di deflussi”.