Fed, Beige Book: prospettive positive, permangono pressioni su prezzi

Le prospettive per la crescita economica futura rimangono positive, ma permangono anche le pressioni sui prezzi. E’ quanto emerge dal rapporto della Federal Reserve chiamato Beige Book, elaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera la Banca centrale statunitense e relativo al periodo tra gennaio e febbraio.

Il report sottolinea che le prospettive economiche continuano ad essere positive, poiché le aspettative per i tagli dei tassi dovrebbero stimolare la crescita proprio mentre la tensione nel mercato del lavoro continua ad allentarsi e le pressioni inflazionistiche si moderano.

Le spese per i consumi sono diminuite nelle ultime settimane a causa di prezzi elevati, mentre l’attività economica “è leggermente aumentata” dall’inizio di gennaio, si legge, e le prospettive per “la futura crescita economica sono rimaste generalmente positive, con aspettative per una domanda più forte e condizioni finanziarie meno restrittive nei prossimi 6-12 mesi”.