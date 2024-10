Assicurazioni, nuove tendenze e trasformazioni. Come sfruttare il potenziale del settore con un Cash Collect

Il settore assicurativo globale sta attraversando una fase di trasformazione profonda, guidata da fattori economici, sociali e tecnologici. La crescente complessità dei rischi ambientali, l’adozione di tecnologie innovative e la pressione per una maggiore sostenibilità stanno modificando radicalmente il panorama assicurativo. Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore assicurativo puntando sui titoli più promettenti come AXA, Aegon, American International Group (AIG) e Prudential che si trovano all’avanguardia di questo cambiamento, cercando di adattarsi a un mercato che richiede soluzioni sempre più personalizzate e attente alle esigenze di clienti e imprese.

Le tendenze attuali del settore

Il settore assicurativo è oggi al centro di una trasformazione significativa, con dinamiche di mercato che alternano stabilità e innovazione. Nonostante le sfide economiche e l’inflazione, il comparto assicurativo globale mostra resilienza. In particolare, il ramo Danni beneficia di un riprezzamento delle polizze, con un impatto positivo sul volume dei premi e sulla stabilità dei ricavi, mentre il ramo Vita ha sofferto di fluttuazioni dovute ai tassi di interesse, che hanno portato a un alto tasso di riscatti. Questo fenomeno, però, si sta stabilizzando e il settore prevede una normalizzazione nel prossimo anno​.

Una delle tendenze più rilevanti nel settore è la digitalizzazione, con tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale generativa, che rende le polizze sempre più personalizzabili e i servizi più reattivi. L’analisi avanzata dei dati e l’Internet of Things (IoT) consentono alle compagnie di migliorare il processo di valutazione del rischio e di ottimizzare l’esperienza cliente. Questo progresso è visibile, ad esempio, nella gestione dei sinistri, dove l’intelligenza artificiale e il machine learning riducono i tempi di elaborazione delle richieste e limitano le frodi. Anche il cloud computing e le tecnologie low-code stanno rendendo più efficienti le operazioni interne​.

Inoltre, il settore è fortemente influenzato dalla spinta alla sostenibilità e dai criteri ESG, integrati nella strategia di molte compagnie. La riduzione dell’impatto ambientale e la mitigazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici sono diventati prioritari, con prodotti dedicati ai rischi ambientali e ai disastri naturali. Si osservano infine una crescita delle operazioni di fusione e acquisizione, in particolare per i broker, e il consolidamento delle compagnie più grandi, alla ricerca di maggiore stabilità finanziaria e competitività​

Prospettive e opportunità future

Le prospettive per il settore assicurativo appaiono promettenti, soprattutto grazie all’espansione della digitalizzazione e alle nuove esigenze del mercato. Da un lato, l’aumento della domanda di polizze sanitarie e vita risponde ai bisogni di una popolazione che invecchia e cerca soluzioni di welfare e previdenza integrati. In risposta a queste esigenze, le compagnie stanno progettando prodotti innovativi, come le polizze sanitarie intelligenti, che offrono servizi di prevenzione e assistenza personalizzata. Questo ambito diventerà un’importante area di crescita, con focus sulle generazioni over 65 e sui mercati emergenti, in cui la penetrazione assicurativa è in forte espansione​.

La transizione verso tecnologie avanzate apre poi nuove opportunità. Le assicurazioni puntano sull’iper-personalizzazione, fornendo ai clienti polizze su misura basate sui dati raccolti dai dispositivi IoT, migliorando il customer journey. Inoltre, la diffusione dell’intelligenza artificiale, combinata con blockchain e modelli di gestione del rischio potenziati, permetterà alle compagnie di rispondere rapidamente alle fluttuazioni di mercato, riducendo i costi e aumentando la trasparenza. Anche il ricorso alla bancassurance, che integra servizi bancari e assicurativi, dovrebbe continuare a crescere, portando a una sinergia positiva e a nuove possibilità di distribuzione​.

Infine, il settore assicurativo si sta aprendo sempre più al mercato dei capitali e alle collaborazioni con le InsurTech, che forniscono un contributo fondamentale per sviluppare nuovi prodotti e raggiungere segmenti di clientela non serviti. L’introduzione di piattaforme digitali consentirà alle compagnie di coprire anche i settori meno assicurati, come i rischi cibernetici e le polizze per i disastri naturali, stimolando ulteriormente la crescita​.

Il ruolo delle principali compagnie assicurative

Le principali compagnie assicurative, come Aegon, American International Group (AIG), AXA e Prudential, ricoprono ruoli cruciali nel settore grazie alle loro specifiche aree di competenza e innovazione. Queste quattro compagnie rappresentano esempi di come le strategie differenziate possano contribuire alla crescita e alla stabilità del settore assicurativo, offrendo soluzioni diversificate e all’avanguardia su scala globale:

AXA si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità: con investimenti in asset ESG e polizze che mirano alla riduzione dei rischi ambientali, AXA rappresenta un leader globale nelle pratiche assicurative sostenibili. I suoi investimenti in tecnologie digitali e in soluzioni di risk management sono pionieristici e all’avanguardia​.

Aegon è leader nel settore delle polizze vita e nella previdenza integrata, con un focus crescente sull’offerta di prodotti che rispondono ai bisogni delle generazioni più anziane. Aegon si impegna nella promozione di politiche di welfare innovative, che comprendono coperture sanitarie su misura e soluzioni previdenziali, offrendo anche assistenza medica e finanziaria​.

American International Group (AIG) è un pilastro del segmento Danni, specializzato in prodotti assicurativi di gestione del rischio e polizze per le imprese. La compagnia ha un’estesa rete di clienti aziendali e una solida presenza internazionale, con servizi che vanno dalle coperture per i rischi naturali a quelle per il cyber risk. AIG si distingue anche per l’adozione di tecnologie avanzate nella gestione dei sinistri e dei dati​.

Prudential ha una forte presenza nel mercato asiatico, dove offre soluzioni assicurative vita e sanitarie, soddisfacendo la crescente domanda di coperture assicurative. Grazie alla sua attenzione verso l’innovazione e alla capacità di adattamento alle esigenze locali, Prudential è in grado di attrarre un ampio spettro di clienti, dalle giovani famiglie ai pensionati. La compagnia ha anche introdotto programmi che incentivano il benessere e la prevenzione tra i clienti​.

Nuovi Cash Collect con Airbag e Callability

Un modo alternativo di investire sul settore delle assicurazioni è quello di utilizzare gli Investment Certificate come gli Airbag Memory Cash Collect Callable su panieri azionari, con durata di quattro anni, emessi di recente da BNP Paribas sul SeDeX (MTF) di Borsa Italiana. Questa nuova serie risponde alle esigenze degli investitori che, in una fase di mercato come quella attuale caratterizzata da incertezze macroeconomiche, hanno la necessità di mettere l’accento sulla protezione da eventuali ribassi dei mercati azionari. In questo senso, gli Airbag Cash Collect permettono all’investitore di combinare potenziali rendimenti con una protezione condizionata del capitale, rappresentando inoltre un’opportunità per diversificare il proprio portafoglio.

I 15 nuovi prodotti hanno infatti come sottostante un paniere formato da azioni italiane, europee e americane. I basket sono costruiti per permettere all’investitore di prendere posizione tramite un unico strumento su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane e internazionali, seguendo un approccio tematico e consentendo di puntare sui titoli di diversi comparti economici. I nuovi Certificate offrono un potenziale premio mensile con effetto memoria compreso tra lo 0,65% (7,80% annuo) e l’1,20% (14,40% annuo) dell’importo nozionale (100 euro) anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti purché la quotazione del peggiore dei sottostanti sia pari o superiore al livello barriera premio (che varia dal 60% al 50% del valore iniziale).

Ciò che caratterizza questa emissione è l’effetto airbag e la callability. Per BNP Paribas si tratta della seconda emissione nel corso dell’anno di Memory Cash Collect caratterizzati dall’effetto airbag, che permette di contenere gli effetti negativi di eventuali ribassi delle azioni che compongono il paniere oltre il livello airbag e di limitare le perdite rispetto ai classici Cash Collect. Nel dettaglio, nel caso in cui, a scadenza, la quotazione dell’azione con la performance peggiore del paniere sia inferiore al livello airbag (che varia dal 50% al 60% del suo valore iniziale) si attiva l’effetto airbag e l’investitore riceve un importo commisurato al valore di tale azione a scadenza moltiplicato per il fattore airbag, un valore che corrisponde a 1,6667 se il livello airbag è pari al 60% e a 2 se il livello airbag è pari al 50%. Inoltre, i Certificate si caratterizzano per la possibilità di ricevere un rimborso anticipato (callability) al 100% dell’importo nozionale (100 euro) a partire dal sesto mese: dal 15 aprile 2024, infatti, mensilmente, l’emittente (BNP Paribas) ha la facoltà di richiamare anticipatamente i prodotti dando agli investitori un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Rendimento annuo dell’8,4% sui big dell’insurance

I nuovi Certificate permettono agli investitori di prendere esposizione su un’ampia varietà di settori tra cui quello assicurativo (ISIN NLBNPIT298H0) scritto sul paniere formato da Aegon, American International Group (AIG), AXA e Prudential. Nel dettaglio, il Certificate paga un premio mensile di 0,70 euro (pari al 8,40% annuo) se il valore di tutte e quattro le azioni è superiore o uguale al 60% del loro valore iniziale (più gli eventuali premi non pagati precedentemente grazie all’effetto memoria), mentre se il valore di uno dei tre titoli è inferiore al 60% del valore iniziale, il Certificate non paga il premio e si rinvia alla data di valutazione successiva; trattenendo in memoria il premio non pagato. A partire dal sesto mese (aprile 2025), l’emittente ha la facoltà di far scadere anticipatamente il Certificate, ed in questo caso l’investitore riceve, oltre al premio mensile (0,70 euro), l’importo nozionale (100 euro) e i precedenti premi eventualmente trattenuti in memoria.

A scadenza (fissata per il 25 ottobre 2028), se il Certificate non è scaduto anticipatamente, sono due gli scenari possibili:

se la quotazione di tutte le azioni del paniere è pari o superiore al livello airbag (60% del valore iniziale), il Certificate rimborsa l’importo nozionale (100 euro) più il premio mensile (0,70 euro) e gli eventuali premi non pagati precedentemente grazie all’effetto memoria; se la quotazione di almeno una delle azioni del paniere è inferiore al livello airbag (60% del valore iniziale), si attiva l’effetto airbag (come meglio descritto di seguito) e il Certificate paga un importo commisurato al valore al valore del peggiore tra Aegon, AIG, AXA e Prudential, moltiplicato per il fattore airbag (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo nozionale). Grazie all’effetto airbag, in questo caso l’importo di rimborso non seguirà linearmente la performance del sottostante peggiore ma sarà migliorativo.

L’effetto airbag permette quindi di contenere gli effetti negativi di eventuali ribassi delle azioni che compongono il paniere oltre il livello airbag e di limitare, in tale scenario, le perdite rispetto a un investimento in un classico Certificate Cash Collect su azioni. In che modo? In pratica, nel caso in cui a scadenza la quotazione dell’azione con la performance peggiore del paniere sia inferiore al livello airbag (60% del valore iniziale) si attiva l’effetto airbag e l’investitore riceve un importo commisurato al valore di tale azione a scadenza moltiplicato per il fattore airbag (valore dato dal rapporto tra l’importo nozionale e il livello airbag).

Per esempio, come nel nostro caso di livello airbag pari al 60%, nella situazione in cui il sottostante peggiore dovesse chiudere al 55% del valore iniziale (con una perdita quindi del 45% rispetto allo strike) il rimborso sarebbe pari a 91,67 euro, ovvero 55 euro moltiplicato per 1,6667 (contro un rimborso che sarebbe stato pari a 55 euro nel caso in cui non fosse stato presente l’effetto airbag). L’effetto airbag è quindi un ulteriore meccanismo protettivo di questo Certificate.

Nella tabella di seguito riportata, i campi in azzurro mostrano gli scenari in cui il Certificate, grazie all’effetto airbag, ha una performance migliore, seppur negativa, rispetto a un Cash Collect senza l’effetto airbag, ovvero all’investimento diretto nel sottostante. I campi in verde mostrano lo scenario in cui la performance di un Airbag Cash Collect e la performance di un Cash Collect classico sono equivalenti.

Infine, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro nei confronti sia del dollaro Usa (la valuta di AIG) sia della sterlina inglese (la valuta di Prudential), neutralizzando il relativo rischio.

I giudizi degli analisti sui titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui quattro titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è sostanzialmente positivo. Su AIG AXA e Prudential prevalgono le raccomandazioni di acquisto (buy), la restante parte suggerisce di mantenere la azioni in portafoglio (hold) e nessuno dice di vendere (sell). Su Aegon, invece, gli analisti si dividono equamente su buy e hold. Inoltre, il target price medio indica che attualmente questi titoli appaiono ancora sotto-prezzati e dai quali gli analisti si aspettano potenziali upside entro i prossimi 12 mesi.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con un Certificate Airbag Memory Cash Collect Callable, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore, come quello assicurativo. Questi certificati offrono all’investitore la possibilità di ricevere un flusso di premi mensili anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti (entro i limiti del livello barriera), sia di cavalcare l’andamento rialzista dei mercati azionari, per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata a facoltà dell’emittente (a partire da aprile 2025) oppure alla fine della vita del prodotto dopo quattro anni (ottobre 2028).