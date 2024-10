Settore viaggi destinato a crescere su più fronti. Come stare al passo con un Cash Collect

Il settore dei viaggi è uno dei più dinamici e influenti nell’economia globale, ma negli ultimi anni ha dovuto affrontare sfide senza precedenti a causa della pandemia. Con la ripresa in atto, il settore sta evolvendo rapidamente, trainato da nuove tendenze e dall’adozione di tecnologie innovative. Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore dei viaggi puntando sui titoli più promettenti come Airbnb, Carnival e TripAdvisor che giocano un ruolo fondamentale, contribuendo a plasmare il futuro dei viaggi e offrendo nuove opportunità di crescita.

Prospettive e opportunità di crescita future

Dopo un periodo di forte contrazione dovuto alla pandemia, il settore dei viaggi ha mostrato una solida ripresa negli ultimi anni. Nel 2023, la domanda di viaggi internazionali ha raggiunto livelli quasi pre-Covid, grazie all’allentamento delle restrizioni, alla ripresa delle attività economiche globali e alla crescente voglia di viaggiare. Settori come il turismo leisure e il business travel hanno ripreso vigore, anche se quest’ultimo in misura minore, poiché molte aziende continuano a utilizzare soluzioni digitali per meeting e conferenze.

Le compagnie aeree, le catene alberghiere e i tour operator hanno registrato un incremento dei profitti, sebbene la ripresa sia stata disomogenea a livello geografico. In particolare, l’Asia ha mostrato un rallentamento rispetto ad altre regioni a causa di restrizioni di viaggio più prolungate. Nonostante la crescita, il settore affronta ancora sfide significative, tra cui l’aumento dei costi operativi dovuti all’inflazione, la carenza di personale e la necessità di adeguamenti ai nuovi standard di sostenibilità. La domanda di viaggi è però destinata a continuare, con una forte spinta soprattutto dai mercati emergenti.

Guardando al futuro, il settore dei viaggi presenta numerose opportunità di crescita. L’incremento dei viaggi esperienziali e sostenibili è una delle tendenze più promettenti. I consumatori, specialmente le nuove generazioni, sono sempre più orientati verso esperienze personalizzate, autentiche e rispettose dell’ambiente. La tecnologia gioca un ruolo cruciale: l’uso di intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata nel processo di prenotazione, nonché strumenti digitali avanzati per migliorare l’esperienza del viaggiatore, sono settori in forte espansione.

Un’altra importante opportunità è rappresentata dal settore del lusso e delle crociere, che continua a crescere grazie alla domanda da parte dei mercati asiatici e americani. Le crociere, in particolare, stanno investendo in navi più sostenibili e innovative, con servizi di altissimo livello. Inoltre, l’espansione dell’economia collaborativa sta trasformando profondamente il modo di viaggiare, rendendo più accessibili esperienze un tempo riservate a pochi. La tendenza verso viaggi più lenti (slow travel) e a lungo termine, spesso legati alla possibilità di lavorare da remoto, è un’altra opportunità che il settore può cogliere.

Le realtà più influenti del settore

Con la ripresa in atto, il settore sta evolvendo rapidamente, trainato da nuove tendenze e dall’adozione di tecnologie innovative. In questo contesto, aziende come Airbnb, Carnival e TripAdvisor giocano un ruolo fondamentale, contribuendo a plasmare il futuro dei viaggi e offrendo nuove opportunità di crescita:

Airbnb ha rivoluzionato il modo di viaggiare e alloggiare, introducendo l’economia collaborativa nel settore. La piattaforma ha reso possibile per milioni di viaggiatori di tutto il mondo vivere esperienze più personalizzate e spesso più economiche rispetto agli hotel tradizionali. Con una forte attenzione verso le esperienze locali, Airbnb ha creato un nuovo segmento di mercato che continua a espandersi. L’azienda ha recentemente puntato su viaggi di lunga durata, spinti dal trend del remote working, e su offerte legate alla sostenibilità e all’inclusione sociale.

Carnival è leader mondiale nel settore delle crociere, rappresentando un pilastro del turismo marittimo. L'azienda sta investendo pesantemente in tecnologie green per ridurre le emissioni delle sue navi e in nuove destinazioni e servizi di lusso per attrarre una clientela sempre più esigente. Le crociere sono tra i segmenti che mostrano le prospettive di crescita più forti, grazie anche all'aumento della domanda da parte delle classi medie in crescita nei paesi emergenti. Carnival Corp continua a guidare questo trend, offrendo itinerari innovativi e personalizzati.

TripAdvisor gioca un ruolo fondamentale come piattaforma di recensioni e consigli di viaggio. Con milioni di recensioni, opinioni e valutazioni, il sito è un punto di riferimento per i viaggiatori che cercano informazioni affidabili prima di prenotare una vacanza. L'importanza di TripAdvisor risiede nella capacità di influenzare le decisioni di viaggio, agendo come un intermediario che guida la fiducia dei consumatori. Negli ultimi anni, l'azienda ha ampliato i suoi servizi includendo la prenotazione diretta di esperienze e attività, rendendo la piattaforma ancora più completa e competitiva.

Nuovi Cash Collect con Airbag e Callability

Un modo alternativo di investire sul settore dei viaggi è quello di utilizzare gli Investment Certificate come gli Airbag Memory Cash Collect Callable su panieri azionari, con durata di quattro anni, emessi di recente da BNP Paribas sul SeDeX (MTF) di Borsa Italiana. Questa nuova serie risponde alle esigenze degli investitori che, in una fase di mercato come quella attuale caratterizzata da incertezze macroeconomiche, hanno la necessità di mettere l’accento sulla protezione da eventuali ribassi dei mercati azionari. In questo senso, gli Airbag Cash Collect permettono all’investitore di combinare potenziali rendimenti con una protezione condizionata del capitale, rappresentando inoltre un’opportunità per diversificare il proprio portafoglio.

I 15 nuovi prodotti hanno infatti come sottostante un paniere formato da azioni italiane, europee e americane. I basket sono costruiti per permettere all’investitore di prendere posizione tramite un unico strumento su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane e internazionali, seguendo un approccio tematico e consentendo di puntare sui titoli di diversi comparti economici. I nuovi Certificate offrono un potenziale premio mensile con effetto memoria compreso tra lo 0,65% (7,80% annuo) e l’1,20% (14,40% annuo) dell’importo nozionale (100 euro) anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti purché la quotazione del peggiore dei sottostanti sia pari o superiore al livello barriera premio (che varia dal 60% al 50% del valore iniziale).

Ciò che caratterizza questa emissione è l’effetto airbag e la callability. Per BNP Paribas si tratta della seconda emissione nel corso dell’anno di Memory Cash Collect caratterizzati dall’effetto airbag, che permette di contenere gli effetti negativi di eventuali ribassi delle azioni che compongono il paniere oltre il livello airbag e di limitare le perdite rispetto ai classici Cash Collect. Nel dettaglio, nel caso in cui, a scadenza, la quotazione dell’azione con la performance peggiore del paniere sia inferiore al livello airbag (che varia dal 50% al 60% del suo valore iniziale) si attiva l’effetto airbag e l’investitore riceve un importo commisurato al valore di tale azione a scadenza moltiplicato per il fattore airbag, un valore che corrisponde a 1,6667 se il livello airbag è pari al 60% e a 2 se il livello airbag è pari al 50%. Inoltre, i Certificate si caratterizzano per la possibilità di ricevere un rimborso anticipato (Callability) al 100% dell’importo nozionale (100 euro) a partire dal sesto mese: dal 15 aprile 2024, infatti, mensilmente, l’emittente (BNP Paribas) ha la facoltà di richiamare anticipatamente i prodotti dando agli investitori un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Rendimento annuo del 14,4% sui big del turismo

I nuovi Certificate permettono agli investitori di prendere esposizione su un’ampia varietà di settori tra cui quello dei viaggi (ISIN NLBNPIT298L2) scritto sul paniere formato da Airbnb, Carnival e TripAdvisor. Nel dettaglio, il Certificate paga un premio mensile di 1,20 euro (pari al 14,40% annuo) se il valore di tutte e tre le azioni è superiore o uguale al 60% del loro valore iniziale (più gli eventuali premi non pagati precedentemente grazie all’effetto memoria), mentre se il valore di uno dei tre titoli è inferiore al 60% del valore iniziale, il Certificate non paga il premio e si rinvia alla data di valutazione successiva; trattenendo in memoria il premio non pagato. A partire dal sesto mese (aprile 2025), l’emittente ha la facoltà di far scadere anticipatamente il Certificate, ed in questo caso l’investitore riceve, oltre al premio mensile (1,20 euro), l’importo nozionale (100 euro) e i precedenti premi eventualmente trattenuti in memoria.

A scadenza (fissata per il 25 ottobre 2028), se il Certificate non è scaduto anticipatamente, sono due gli scenari possibili:

se la quotazione di tutte le azioni del paniere è pari o superiore al livello airbag (60% del valore iniziale), il Certificate rimborsa l’importo nozionale (100 euro) più il premio mensile (1,20 euro) e gli eventuali premi non pagati precedentemente grazie all’effetto memoria; se la quotazione di almeno una delle azioni del paniere è inferiore al livello airbag (60% del valore iniziale), si attiva l’effetto airbag (come meglio descritto di seguito) e il Certificate paga un importo commisurato al valore al valore del peggiore tra Airbnb, Carnival e TripAdvisor, moltiplicato per il fattore airbag (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo nozionale). Grazie all’effetto airbag, in questo caso l’importo di rimborso non seguirà linearmente la performance del sottostante peggiore ma sarà migliorativo.

L’effetto airbag permette quindi di contenere gli effetti negativi di eventuali ribassi delle azioni che compongono il paniere oltre il livello airbag e di limitare, in tale scenario, le perdite rispetto a un investimento in un classico Certificate Cash Collect su azioni. In che modo? In pratica, nel caso in cui a scadenza la quotazione dell’azione con la performance peggiore del paniere sia inferiore al livello airbag (60% del valore iniziale) si attiva l’effetto airbag e l’investitore riceve un importo commisurato al valore di tale azione a scadenza moltiplicato per il fattore airbag (valore dato dal rapporto tra l’importo nozionale e il livello airbag).

Per esempio, come nel nostro caso di livello airbag pari al 60%, nella situazione in cui il sottostante peggiore dovesse chiudere al 55% del valore iniziale (con una perdita quindi del 45% rispetto allo strike) il rimborso sarebbe pari a 91,67 euro, ovvero 55 euro moltiplicato per 1,6667 (contro un rimborso che sarebbe stato pari a 55 euro nel caso in cui non fosse stato presente l’effetto airbag). L’effetto airbag è quindi un ulteriore meccanismo protettivo di questo Certificate.

Nella tabella di seguito riportata, i campi in azzurro mostrano gli scenari in cui il Certificate, grazie all’effetto airbag, ha una performance migliore, seppur negativa, rispetto a un Cash Collect senza l’effetto airbag, ovvero all’investimento diretto nel sottostante. I campi in verde mostrano lo scenario in cui la performance di un Airbag Cash Collect e la performance di un Cash Collect classico sono equivalenti.

Infine, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro nei confronti del dollaro Usa (la valuta de tre sottostanti), neutralizzando il relativo rischio.

I giudizi degli analisti sui titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui tre titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è sostanzialmente neutrale. Su Carnival prevalgono le raccomandazione di acquisto (buy), e la restante parte si divide equamente tra chi suggerisce di mantenere la azioni in portafoglio (hold) e chi dice di vendere (sell). Su Airbnb e TripAdvisor, invece, la maggior parte degli analisti consiglia l’hold, mentre i restanti preferiscono di poco il buy al sell. Inoltre, il target price medio di Carnival e TripAdvisor indica che attualmente questi titoli appaiono ancora sotto-prezzati e dai quali gli analisti si aspettano potenziali upside del 12% entro i prossimi 12 mesi.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con un Certificate Airbag Memory Cash Collect Callable, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore, come quello dei viaggi. Questi certificati offrono all’investitore la possibilità di ricevere un flusso di premi mensili anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti (entro i limiti del livello barriera), sia di cavalcare l’andamento rialzista dei mercati azionari, per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata a facoltà dell’emittente (a partire da aprile 2025) oppure alla fine della vita del prodotto dopo quattro anni (ottobre 2028).