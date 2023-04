Ascopiave: nel 2022 utile netto a 32,4 milioni di euro

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A ha approvato il bilancio dell’esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022, da cui risultano un margine operativo lordo consolidato pari a Euro 77,9 milioni (Euro 66,4 milioni nell’esercizio 2021) e un utile netto consolidato pari a Euro 32,4 milioni (Euro 45,3 milioni nell’esercizio 2021).

Inoltre l’assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,13 Euro per azione, per un totale di 28,2 milioni di euro, importo calcolato sulla base delle azioni in circolazione alla data di chiusura dell’esercizio 2022. Il dividendo ordinario sarà pagato il giorno 4 maggio 2023 con stacco della cedola in data 2 maggio 2023.