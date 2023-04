Just Eat Takeaway.com: EBITDA rettificato positivo previsto nel 2023 e crescita del GTV

Just Eat Takeaway.com, leader europeo nella consegna di cibo a domicilio, ha recentemente aggiornato le sue previsioni per il 2023. L’azienda si aspetta ora di raggiungere un EBITDA rettificato positivo di circa €275 milioni, superiore alla precedente stima di €225 milioni. Tale revisione tiene conto di ulteriori investimenti nel settore alimentare e non alimentare, dell’inflazione dei costi salariali e di un contesto macroeconomico incerto, come riportato in una nota ufficiale.

Per quanto riguarda il Gross Transaction Value (GTV), ovvero il totale pagato dai consumatori escludendo le mance, Just Eat Takeaway.com prevede una variazione compresa tra -4% e +2% su base annua nel 2023. L’azienda si attende un ritorno alla crescita del GTV verso la fine dell’anno, a causa di un livello di ordini più basso nel secondo semestre del 2022 rispetto al primo semestre dello stesso anno.