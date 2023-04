Piquadro: nel quarto trimestre fatturato consolidato pari a 48,8 milioni di Euro

Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro relativo al quarto trimestre dell’esercizio (gennaio-marzo 2023) è pari a 48,8 milioni di Euro, in aumento del 22,0% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 40,0 milioni di Euro.

Così i dati della società attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, relativi all’esercizio fiscale 2022/2023. Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nel quarto trimestre dell’esercizio (gennaiomarzo 2023) risultano pari a 23,0 milioni di Euro in aumento del 19,9% rispetto all’analogo periodo dello scorso esercizio fiscale 2021/2022. Tutti i canali di vendita sono risultati in incremento rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2022 e sono stati trainati dal canale wholesale che ha registrato un incremento del 18,5% e dal canale DOS che ha registrato una crescita del 27,8%