Arriva Mediobanca Premier: punta a 50 miliardi di masse al 2026

Non è solo un rebranding ma un primo passo per concretizzare l’ambizione di diventare leader nella fascia medio-alta del

mercato. E’ dedicata alla gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie italiane Mediobanca Premier, la banca del gruppo guidato da Alberto Nagel, presentata ufficialmente oggi a Milano nella sua nuova veste. Un nuovo progetto di piazzetta Cuccia che mira a diventare leader nella fascia medio-alta del mercato, sviluppando un’offerta di consulenza, gestione e protezione dei patrimoni avvalendosi di prodotti di Asset Management e – tratto distintivo sul mercato – dell’offerta unica di prodotti di Capital Market e di Corporate & Investment Banking di Mediobanca.

Nata nell’ambito del processo di rebranding di tutti i canali di CheBanca! (realtà lanciata nel 2008), Mediobanca Premier punta a coniugare e valorizzare due asset fondamentali del gruppo: da una parte la competenza maturata da Mediobanca in oltre 70 anni di attività sui mercati al fianco delle imprese, dall’altra proprio l’esperienza di CheBanca! che oggi può contare su una piattaforma digitale e multicanale d’eccellenza unita a un’offerta di gestione dei patrimoni basata su un approccio di consulenza personalizzato e rigoroso.

Alcuni numeri

Circa 1100 professionisti (divisi tra banker e consulenti finanziari) presenti sul territorio nazionale attraverso circa 200 punti vendita, tra filiali e uffici di consulenza finanziaria lavoreranno in Mediobanca Premier, il tutto valorizzato dal continuo rafforzamento delle piattaforme digitali: dall’evoluta suite di wealth advisory, ai canali di mobile e internet banking (con indici di gradimento ai massimi del sistema bancario), all’innovativa piattaforma Premier Business rivolta a imprenditori e liberi professionisti che integra diverse funzionalità operative oltre a semplificare l’attività di consulenza anche da remoto.

La crescita di Mediobanca Premier, si legge in una nota, darà un impulso determinante allo sviluppo della divisione Wealth Management, di cui fanno parte anche le reti Private (Mediobanca Private Banking in Italia e CMB nel Principato di Monaco) e le fabbriche prodotto, raccolte in Mediobanca Asset Management (Mediobanca Sgr in Italia, Polus Capital Management per il credito illiquido e Ram Active Investment per i fondi equity sistematici).

Obiettivo: aumentare a 50 mld masse totali al 2026

Il rinnovamento dell’offerta e l’utilizzo di un nuovo brand, di forte attrattività per clienti e banker, farà da volano a un importante piano di reclutamento che porterà nell’arco del piano 23-26 le reti di vendita di Mediobanca Premier a crescere da 1.100 a 1.350 professionisti. Tale

incremento supporterà l’obiettivo di aumentare del 25% le masse totali: da 39 a 50 miliardi di euro entro la fine del Piano al 2026. Un percorso che garantirà una crescita superiore alla media del mercato, con l’apporto commissionale che crescerà a doppia cifra e un utile netto

che è atteso quasi raddoppiare.

A chi si rivolge il nuovo progetto di piazzetta Cuccia?

Partner ideale per gli imprenditori che potranno beneficiare di un approccio integrato nella gestione del patrimonio personale e aziendale, i clienti di Mediobanca Premier potranno beneficiare dei servizi di finanza straordinaria da sempre core business dell’istituto (advisory su fusioni e aggregazioni, ricerca di capitali di debito e di rischio).

Advisor e consulenti che sceglieranno di entrare a far parte di questo progetto potranno contare su una selezionata e ampia gamma di offerta che fa leva su autorevoli partnership sia domestiche sia internazionali e su una piattaforma digitale di prim’ordine. Beneficeranno inoltre di un competitivo piano di remunerazione e incentivazione arricchito da servizi di welfare, di un programma formativo capillare e certificato a cui si aggiungono strumenti evoluti di marketing ed engagement a supporto dello sviluppo della clientela, attuale e potenziale.