Synopsys mette le mani sul produttore di software grafico Ansy

L’azienda di software e progettazione di semiconduttori Synopsys

ha annunciato martedì l’acquisizione di Ansys, un’azienda di software per la progettazione e il design di prodotti, in un’operazione in contanti e azioni valutata a circa 35 miliardi di dollari.

Synopsys pagherà un corrispettivo di circa 390 dollari per azione: 197 dollari per azione in contanti e circa un terzo di un’azione Synopsys per ogni azione Ansys. La chiusura dell’operazione è prevista per la prima metà del 2025, in attesa dell’approvazione delle autorità e degli azionisti.