ARK Invest Europe: a giugno prosegue la corsa del tema Smart Grid

I flussi netti sugli ETF tematici sono stati nel complesso negativi, con -185 milioni di dollari. Non si ferma la corsa del tema Smart Grid (+89 milioni) con gli investitori che cominciano a guardare ai settori che beneficeranno del boom dell’AI. Da inizio anno, Robotica, automazione e AI resta comunque in testa con circa 1 miliardo di afflussi. Questo è quello che emerge dall’analisi di ARK Invest Europe (ex Rize ETF) sui flussi degli ETF tematici UCITS nel mese scorso.

Se vuoi aggiornamenti periodici sugli ETF inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il tema Smart Grid corre ancora sulla scia dell’AI

A giugno gli ETF tematici europei hanno registrato ancora una fase negativa, con deflussi netti complessivi per 185 milioni di dollari, a evidenziare la volatilità del sentiment degli investitori.

Sul fronte degli afflussi, il tema Smart Grid ha continuato il suo momento positivo con 89,67 milioni di dollari, sottolineando la crescente importanza di infrastrutture avanzate per gestire le esigenze delle tecnologie AI e dei data center.

“Come abbiamo notato in passato, gli investitori stanno iniziando a guardare ai beneficiari a valle della rivoluzione dell’AI. Man mano che le aziende espandono le loro capacità e i loro data center, il bisogno di collegare queste tecnologie alla rete elettrica diventa sempre più critica, stimolando l’interesse per gli investimenti nelle reti intelligenti. Questo tema è ora al secondo posto in termini di flussi da inizio anno (+265,54 milioni), proprio dietro l’intelligenza artificiale” spiega Rahul Bhushan, Managing Director di ARK Invest Europe.

Anche il tema dell’Acqua ha registrato afflussi significativi, per un totale di 42,25 milioni di dollari, così come Clima e ambiente, con 19,14 milioni di dollari, a testimonianza della costante attenzione degli investitori per la gestione sostenibile delle risorse e la resilienza climatica.

La Cybersecurity, al contrario, ha registrato i maggiori deflussi, per un totale di -95,96 milioni di dollari, permanendo nel suo trend negativo. Secondo Bhushan, “oggi molte società di cybersecurity di alta qualità sono sottovalutate rispetto alle loro prospettive di crescita (e rispetto ai loro fondamentali), il che offre significative opportunità di investimento”.

In difficoltà anche il tema Innovazione sanitaria, che ha registrato deflussi pari a -69,48 milioni di dollari su base mensile. “Dopo un inizio d’anno positivo, questo tema ha visto diversi mesi consecutivi di deflussi, forse a causa del variare delle aspettative sui tagli dei tassi della Fed” puntualizza Bhushan.

Robotica, automazione e AI supera $1 mld da inizio anno

Allargando lo sguardo dall’inizio dell’anno, Robotica, automazione e AI resta in testa alla classifica degli afflussi con un robusto 1,01 miliardi di dollari al 30 giugno, a sottolineare la notevole e sostenuta fiducia nelle opportunità offerte dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Sul podio, dopo le Smart Grid, anche il tema Infrastrutture sostenibili (98,73 milioni di dollari) forte del bisogno di modernizzare le infrastrutture con soluzioni innovative e green.

Nel 2024 flussi positivi degni di nota sono arrivati finora anche verso Smart Cities con 81,71 milioni di dollari, Acqua con 70,41 milioni di dollari e Uranio con 66,57 milioni di dollari, a indicare un interesse diversificato sia per la sostenibilità che per gli avanzamenti tecnologici.