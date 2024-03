Wall Street: futures indicano voglia di ripresa dopo sell off sulle Big Tech Usa. Fed: fari su audizione Powell al Congresso

I futures sui principali indici azionari Usa sono lievemente positivi, in attesa dell’audizione del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso degli Stati Uniti.

I mercati presteranno attenzione alle dichiarazioni che Powell rilascerà parlando oggi alla Commissione dei servizi finanziari della Camera dei rappresentanti. Domani, Powell parlerà alla Commissione bancaria del Senato.

Cruciali per i mercati saranno i commenti di Powell sulla politica monetaria che la Fed intende perseguire, in un contesto in cui l’inflazione Usa si conferma persistente.

La speranza dei trader di assistere a una carrellata di tagli imminenti ai tassi si è sfiammata da parecchio, sulla scia di dati macro che hanno confermato come il trend rialzista dei prezzi sia ancora superiore al target di inflazione della Fed, pari al 2%.

Ieri sessione negativa per Wall Street, che ha sofferto la seconda seduta consecutiva di ribassi. Il Dow Jones è scivolato di 404,64 punti, o dell’1,04%, mentre lo S&P 500 e il Nasdaq hanno accusato perdite rispettivamente dell’1,02% e dell’1,65%. I sell si sono abbattuti soprattutto sui titoli delle Big Tech Usa, che hanno sofferto la sessione peggiore dal 2 gennaio. Apple ha perso quasi il 3%, così come Microsoft.

Alle 6.50 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones sono piatti, i futures sullo S&P 500 avanzano dello 0,10%, mentre i futures sul Nasdaq salgono dello 0,29%.