Apple sbanda a -5% a Wall Street, BofA toglie il buy su timori di breve

In affanno ieri il titolo Apple che ha contribuito all’umore molto negativo di tutto il settore tecnologico di Wall Street. Il titolo del colosso di Cupertino è scivolato indietro del 4,91% a quota 142,48 $, scivolando sui minimi a quasi 3 mesi e portando il saldo 2022 a quasi -22%. Pesa la decisione di Bank of America di tagliare la raccomandazione sul titolo da buy a neutral citando l’indebolimento della domanda dei consumatori e la risposta deludente al nuovo iPhone 14. Il prezzo obiettivo indicato da BofA è passato da 185 USD a 160 USD per azione. “Sebbene le prospettive a lungo termine di Apple rimangano favorevoli, vediamo un rischio incrementale per gli utili e la valutazione nel breve termine”, asseriscono gli esperti di BofA.

Già mercoledì Apple aveva sofferto dopo un rapporto di Bloomberg secondo cui la società avrebbe detto ai fornitori di ridurre la produzione di ben 6 milioni di unità nella seconda metà del 2022 a causa di una domanda inferiore al previsto.