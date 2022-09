H&M: utili in forte calo, pesa stop in Russia

In forte calo gli utili del colosso svedese dell’abbigliamento H&M che registra nel trimestre chiuso al 31 agosto, un risultato pari a 531 milioni di corone contro i 4,69 mld dello scorso anno.

Il fatturato del trimestre, che era stato pubblicato il 15 settembre, è aumentato del 3% a 57,45 miliardi. La società svedese, a cui fanno capo oltre all’omonimo marchio anche i brand Cos, Monky Weekday, & Other Stories, ha spiegato di avere contabilizzato un onere straordinario di 2,1 miliardi di corone legato allo stop delle attività in Russia. “Il terzo trimestre è stato colpito in larga misura dalla nostra decisione di sospendere le vendite e poi di porre fine alla nostra attività in Russia. Questa decisione ha avuto un impatto importante sul nostro fatturato e sulla nostra redditività e spiega per metà la flessione dell’utile rispetto al terzo trimestre dello scorso anno” così ha dichiarato la ceo Helena Helmersson. H&M ha reso noto l’avvio di un programma di riduzione dei costi e di miglioramento della redditività che dovrebbe permettere di realizzare risparmi per circa 2 miliardi di corone svedesi.