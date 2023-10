Apple: il Ceo Tim Cook vende azioni per $41 mln

Tim Cook, Ceo di Apple, ha ceduto azioni per un valore complessivo di circa 41 milioni di dollari, al netto delle tasse, secondo quanto riportato in una comunicazione alla Securities and Exchange Commission statunitense.

Si tratta della più grande transazione di Cook da oltre due anni, in un momento in cui le azioni del produttore di iPhone stanno registrando un calo dai loro recenti massimi.

Cook ha venduto 511.000 azioni dell’azienda di Cupertino, mantenendone circa 3,28 milioni. Quest’anno il Ceo ha subito un taglio dello stipendio del 40%, a 49 milioni di dollari, mentre la parte di remunerazione legata alla performance di Apple è stata alzata dal 50 al 75%.

Anche altri dirigenti Apple hanno reso note cessioni azionarie. Tra questi, i vicepresidenti senior Deirdre O’Brien e Katherine Adams, che hanno venduto azioni per un valore di 11,3 milioni di dollari ciascuno.

L’ultima vendita importante da parte di Cook risale ad agosto 2021, quando ha ceduto più di 750 milioni di dollari di azioni, incassando 355 milioni di dollari netti.

Le azioni Apple hanno raggiunto un massimo storico a luglio, per poi diminuire di oltre il 12% nell’ambito di un ampio sell off sui titoli tecnologici.