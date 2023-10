IDV (Iveco Group): consegna seconda tranche di 1.107 Camion al Ministero della Difesa Rumeno

IDV, il brand di Iveco Group specializzato in veicoli per difesa e protezione civile, ha reso noto l’avvio della fornitura di una seconda tranche di 1.107 camion, commissionata dal Ministero della Difesa Nazionale rumeno. Questa nuova commissione è parte di un contratto quadro stipulato il 30 dicembre 2019 per oltre 2.900 camion ad alta mobilità, di cui 942 sono stati già forniti.

La fornitura include veicoli di quattro diverse tipologie, tutti basati sulla gamma High Mobility Truck di IDV. Un terzo di questi veicoli è equipaggiato con cabina blindata, confermando l’alta qualità e la robustezza dei camion.