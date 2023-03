Apple: Foxconn produrrà gli AirPods, in progetto una maxi fabbrica in India

Il produttore taiwanese Foxconn si è aggiudicato un ordine per la produzione di AirPods per Apple e ha in programma di costruire una fabbrica in India per produrre gli auricolari senza fili, come hanno dichiarato a Reuters due persone direttamente a conoscenza della questione.

L’accordo vedrà Foxconn, il più grande produttore di elettronica a contratto del mondo e assemblatore di circa il 70% di tutti gli iPhone, diventare per la prima volta un fornitore di AirPod e sottolinea gli sforzi del principale fornitore di Apple per diversificare ulteriormente la produzione dalla Cina. Attualmente gli AirPod sono prodotti da una serie di fornitori cinesi.

Una fonte ha dichiarato che Foxconn investirà più di 200 milioni di dollari nel nuovo stabilimento indiano di AirPod nello stato meridionale dell’India, Telangana. Non è stato immediatamente chiarito il valore dell’ordine di AirPod.