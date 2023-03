Iliad: fatturato pari a 8,4 miliardi di euro nel 2022

Iliad ha chiuso il 2022 con un fatturato pari a 8,4 miliardi di euro, per una crescita like-for-lik pro forma del 6,9% nell’anno.

Il gruppo francese delle telecomunicazioni ha svelato vendite sono cresciute del 6,9% in Francia, del 15,5% in Italia e del 3,7% in Polonia. L’EBITDA è risultato in crescita del 12% a 3,3 miliardi di euro, con quasi 46 milioni di utenti, rispetto ai 43 milioni registrati a fine 2021, e l’utile è stato di 758 milioni di euro, in crescita del 44,1%.