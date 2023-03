Triboo: ricavi netti a 93,4 mln di euro nel 2022

Ricavi netti pari a 93,4 milioni di euro (97,7 milioni di euro del 2021), EBITDA a 11,7 milioni di euro (13,0 milioni di euro del 2021). Questi alcuni dei risultati resi noti da Triboo, gruppo attivo nel settore digitale e quotato Euronext Milan, per l’esercizio 2022. Con riferimento alle due divisioni del Gruppo, la Divisione Digitale registra ricavi 70,5 milioni di euro (76,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021) e un EBITDA di 8,1 milioni di euro rispetto ai 10,1 milioni di euro del 2021 e la Divisione Media segna un EBITDA pari a 3,4 milioni di euro rispetto a 3,8 milioni di euro nel 2021, con ricavi in aumento (24,1 milioni di euro rispetto a 21,6 milioni di euro nel 2021).

Il risultato netto consolidato del 2022 è positivo per 0,8 milioni di euro (positivo per 2,4 milioni di euro nel 2021), dopo aver registrato svalutazioni e accantonamenti per 1,1 milioni di euro (2,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021) e ammortamenti per 8,6 milioni di euro (8,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021). “In un contesto macroeconomico di eccezionale difficoltà e nonostante un rallentamento del mercato digitale nell’ultimo trimestre dell’anno, Triboo conferma la propria resilienza e la capacità di sapersi adattare al cambiamento, continuando a operare in modo sostenibile e redditizio” – commenta Giulio Corno, Amministratore Delegato di Triboo S.p.A..