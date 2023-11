Anche Bank of England lascia i tassi invariati al 5,25%

Oggi anche Bank of England ha optato per una pausa dei rialzi, esattamente come ha fatto ieri la Fed, lasciando il tasso principale di riferimento invariato al 5,25%. Ma il numero uno della banca centrale inglese, Andrew Bailey ha affermato che la politica monetaria probabilmente dovrà rimanere restrittiva per un “lungo periodo di tempo.” La reazione dei mercati è stata molto positiva in seguito alla decisione di BoE di non alzare ulteriormente i tassi, il Ftse 100 segna un rialzo dell’1,30% mentre scende il rendimento del Gilt (-3%) a quota 4,35%.

Bank of England lascia i tassi invariati

Il Comitato di Politica Monetaria (MPC) ha votato 6 contro 3 a favore del mantenimento del tasso principale della banca centrale al 5,25%, con tre membri del board che preferivano un altro aumento di 25 punti base al 5,5%. Questa è la seconda volta in cui la BoE ha deciso di non alzare i tassi dopo 14 rialzi consecutivi.

“Le ultime proiezioni del MPC indicano che probabilmente la politica monetaria dovrà essere restrittiva per un periodo di tempo prolungato. Sarebbe necessario un ulteriore inasprimento dei tassi se ci fossero prove di pressioni inflazionistiche più persistenti”, si legge nel comunicato stampa di BoE.

Nel mese di settembre l’inflazione in UK è scesa al 6,7% su base annuale, ma rimane ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della BoE. Nel frattempo, l’attività economica si è notevolmente attenuata e il mercato del lavoro ha mostrato segnali di allentamento.

Le proiezioni macroeconomiche

Il Comitato di politica monetaria ha osservato che l’inflazione è scesa al di sotto delle aspettative delineate nei risultati di agosto. Secondo le stime della BoE l’indice dei prezzi al consumo dovrebbe raggiungere il 4,7% circa nel quarto trimestre del 2023 prima di scendere a circa il 4,5% nel primo trimestre del 2024 e al 3,75% nel secondo trimestre del 2024.

La BoE prevede che il PIL del Regno Unito si appiattirà nel terzo trimestre del 2023, segnando una performance più debole di quanto previsto dal MPC in agosto. Si prevede ora che il PIL crescerà solo dello 0,1% nel quarto trimestre del 2023, rivisto in ribasso rispetto alle previsioni di agosto.

“Dalla precedente decisione del MPC, ci sono state poche novità negli indicatori chiave della persistenza dell’inflazione nel Regno Unito. Hanno continuato a esserci segnali di un certo impatto di una politica monetaria più restrittiva sul mercato del lavoro e sull’economia reale”, si legge nel comunicato stampa.

Inoltre l’MPC ha aggiunto che la politica monetaria dovrà essere “sufficientemente restrittiva per un periodo di tempo sufficientemente lungo” per riportare l’inflazione all’obiettivo del 2% in modo sostenibile.

Ieri anche la Federal Reserve ha mantenuto i tassi invariati nel range 5,15-5,5%. Il presidente Jerome Powell ha insistito sul fatto che la Fed non sta discutendo tagli dei tassi a questo punto.